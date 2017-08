Neymar festeja Torre Eiffel iluminada com seu nome: ‘Nem nos melhores sonhos

Atleta foi a primeira pessoa a ganhar essa homenagem em Paris. ‘Realmente emocionado’, disse.

Neymar foi recebido em Paris em grande estilo. Ao ser apresentado à torcida do Paris Saint-Germain no estádio do time, o Parque dos Príncipes, quebrou o protocolo, tirou a camisa e jogou para o público. Naquele momento, o ex-namorado de Bruna Marquezine, que parabenizou a atriz em seu aniversário, afirmou ter ficado arrepiado com a receptividade da torcida de seu novo clube.

Mas o que estava por vir deixou o atleta extasiado. Naquela noite a Torre Eiffel, maior monumento de Paris, ganhou as cores do PSG e, pela primeira vez, deu as boas-vindas a uma pessoa com seu nome iluminado em sua base.

“A sensação é maravilhosa. Não só eu, como minha família está deslumbrada com essa homenagem. Estou muito feliz, muito obrigado, Paris. Eu realmente estou muito emocionado”, disse em um vídeo publicado em seu Instagram.

Para integrar o elenco do Paris Saint-Germain, Neymar foi comprado do Barcelona, seu antigo clube, por nada menos que 222 milhões de euros, o equivalente a R$ 820 milhões. De acordo com a revista “Carta Capital”, na capital francesa, o atleta terá um salário de R$ 148 milhões por ano, excetuando-se o valor lucrado com publicidade.

“E o maior desafio, o que mais me motivou a me juntar aos meus novos companheiros foi ajudar o clube a conquistar os títulos que sua torcida quer. A ambição do Paris Saint-Germain me atraiu para o clube, junto com a paixão e energia que isso trouxe. Eu joguei na Europa por quatro temporadas e eu me sinto pronto para aceitar este desafio”, completou o pai de Davi Lucca, com quem curtiu os últimos dias de férias em São Paulo. “O que eu tenho para dizer é que essas pessoas que pensam que vim por dinheiro não sabem nada da minha vida”, disse Neymar em entrevista.