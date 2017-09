New York recebe de braços abertos o BR Day 2017

A 33ª edição do BR Day New York tem público recorde de 1,5 milhão de pessoas.

Da Redação / Sara Santos

O evento que aconteceu no ultimo domingo 3 de setembro na Sexta Avenida, reuniu brasileiros de várias partes do país. O BR Day é a representatividade da cultura brasileira nos EUA. O apresentador Otaviano Costa esteve no comando do evento que contou com a participação da cantora Claudia Leite, a dupla sertaneja Marcos e Belutti, Sorriso Maroto e a estrela do R&B o norte-americano Brian McKnight. O evento que acontece há 33 anos atrai brasileiros, americanos, hispanos e pessoas de outras nacionalidades.

A cidade refletia as cores da bandeira brasileira, pessoas de diferentes regiões seguiam em direção a Sexta Avenida vestindo as cores verde e amarelo. As caravanas de Massachusetts, New Jersey, New Hampshire, Rhode Island entre outras compareceram para compartilhar e relembrar a cultura brasileira. “ Estou matando um pouco da saudade que eu sinto do carnaval pernambucano”, disse Joanna Machado que vive há cinco anos nos EUA.

“Domingo de manhã” foi um dos sucessos que fizeram parte do repertório da apresentação da dupla sertaneja Marcos & Belutti. Como um grande coral o público cantou junto com os sertanejos as músicas “Aquele 1%”, “Poeira da Lua” e “Solteiro Apaixonado”. Para alegria dos americanos Belutti interpretou “I Don’t Want To Miss A Thing”, do Aerosmith.

Em clima de festa o público recebeu o grupo Sorriso Maroto que contagiou o BR Day com o samba e o pagode. A Sexta Avenida foi invadida pelos sucessos do grupo como “Me Olha nos Olhos” e “Assim Você Mata o Papai”. O público foi surpreendido pela presença do cantor norte-americano Brian McKnight, que junto com o Sorriso Maroto relembraram o dueto “Mais Fácil”, hit que o grupo gravou com Brian em 2013.

Claudia Leite fechou o BR Day com muita agitação ao som de “Extravasa”, “Largadinho” e “Corazon” e o seu mais recente hit “Baldin de Gelo” a multidão pulou e cantou como o típico carnaval brasileiro contagiando de alegria a Sexta Avenida.

“Nós somos o nosso país. Somos aqueles que fazem a diferença e que colocam o amor acima de tudo. A gente pode sair do Brasil, mas o Brasil nunca sairá da gente. E hoje, mais uma vez, trouxemos o carnaval para a Sexta Avenida”, disse Claudia Leitte, que chamou no palco Marcos & Belutti e Sorriso Maroto para juntos se despedirem de Nova York ao som de “Amor Perfeito”.

Durante a coletiva de imprensa que aconteceu no dia 2 de setembro, os organizadores do BR Day André Dias e organizadores agradeceram a presença de todos e a equipe que trabalha para a realização do evento. “A cada ano comprovamos que todo o esforço é válido já nos primeiros minutos do show, quando a emoção toma conta da avenida e milhares de pessoas entram no embalo da festa, ao som de artistas tão consagrados. É uma sensação única, que só quem participa do BR Day NY pode entender”, comenta André.