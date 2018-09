Nem Marquezine nem Marina; saiba quem é a famosa mais bem paga da web

Alavancadas pela exposição na televisão, celebridades chegam a ganhar mais de R$ 300 mil para fazerem selfies e postar nas redes sociais.

As cantoras Ivete Sangalo e Anitta lideram o ranking das famosas mais bem pagas para expor marcas e produtos no Instagram, seguidas pelas atrizes Marina Ruy Barbosa, Bruna Marquezine e Grazi Massafera.

O ranking, obtido com exclusividade pelo Notícias da TV, é da empresa Influency.me, do Grupo Comunique-se, especializada em marketing digital.

O supercachê depende, segundo especialistas, de uma conjunção de fatores, como qual é a empresa, o produto, o público para o qual ele é destinado, o grau de dificuldade e o local da foto.

Além disso, é levado em conta a quantidade de posts que serão inseridos nas redes sociais, o número de seguidores e, acima de tudo, o poder de identificação com estes seguidores, a credibilidade que a celebridade tem e a capacidade de ser o melhor porta-voz que o produto precisa.

Segundo a Influency.me, os cachês variam entre R$ 40 mil, para artistas prestigiados com menos seguidores e que não estão no ar na TV, e R$ 300 mil, se a celebridade integrar a lista das cinco mais bem pagas. Esse foi o caso da cantora Ivete Sangalo. Ela recebeu pouco mais de R$ 300 mil para estrelar, nas redes sociais, a campanha de uma máquina de débito.

Em campanhas maiores, que envolvem várias iniciativas, como participação em eventos, filmes publicitários e viagens, esses cachês podem se multiplicar, porque estão inseridos em uma estratégia de marketing maior, e os valores das fotos postadas nas redes sociais se diluem em meio às diversas iniciativas.

“Os preços variam de acordo com quantas postagens serão feitas e o período de ação. No Natal, por exemplo, esses valores costumam subir”, diz Rafael Arty, gerente de Marketing de Influência da Influency.me. “Há celebridades que quando estão gravando novela cobram até seis vezes mais do que quando estão na geladeira”, contabiliza.

Há ainda acordos de permuta, como roupas, jóias e outros acessórios utilizados pelas estrelas. Com 27 milhões de seguidores no Instagram, Marina Ruy Barbosa, por exemplo, recebeu toda a coleção da marca italiana de alta costura Dolce&Gabbana, segundo pessoas próximas à negociação. Pouco tempo depois, a atriz posou ao lado de uma bolsa da marca no Instagram.

Mas, se o trabalho for por cachê, Marina não clica por menos de R$ 100 mil, mesmo valor cobrado por Anitta e Bruna Marquezine, suas principais rivais nesse tipo de ação de marketing. Grazi Massafera, em quinto lugar, cobra R$ 70 mil, segundo o levantamento da Influency.me.