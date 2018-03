Na Flórida uma passarela de pedestres caiu na estrada e varias pessoas morreram

Várias pessoas estão mortas depois que uma passarela para pedestres, instalada durante o fim de semana, veio cair em uma estrada do sul da Flórida em cima de vários veículos.

Agora, as equipes de resgate técnico e as equipes do K-9 com caos farejadores estão buscando os escombros em busca de pessoas soterradas.

A passarela está destruída e esmagada sobre as pistas da Southwest Eighth Street, que fica perto da Universidade Internacional da Flórida. Cerca de oito veículos estavam debaixo dos detritos, mas as equipes de resgate que inicialmente chegaram ao local tiveram a preocupações de que a estrutura poderia desabar totalmente ainda mais. A ponte ainda não tinha liberação para ser aberta para o tráfego de pedestres. Não existe conhecido se algum trabalhador estava na ponte no momento em que despegou.

Enquanto isso, o governador Rick Scott e os senadores Marco Rubio e Bill Nelson colocaram em suas redes sociais suas simpatias, prometendo cooperação e investigações.

A ponte de 950 toneladas foi erguida no sábado como parte de um projeto para melhorar a segurança para estudantes que caminham até o campus da FIU ( Flórida University) . Os comentários no site da escola representavam uma enorme estrutura de concreto com mesas de piquenique e bancos no topo da ponte, que abrange 174 pés sobre sete pistas de trânsito passando abaixo.

Após o colapso, FIGG, empresa responsavel pela obra, emitiu um comunicado de imprensa dizendo que a empresa está ” profundamente chocada com o acontecimento”.

“Nossas sinceras simpatias e pêsames são com todos os afetados por este acidente”, afirmou a FIGG Engineering. “Cooperaremos plenamente com todas as autoridades competentes para rever o que aconteceu e por quê. Nos nossos 40 anos de história, nada disso aconteceu antes. Toda a nossa equipe lamenta a perda de vidas e lesões associadas a esta tragédia devastadora, e nossas orações vão para todos os envolvidos “.