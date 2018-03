Munição usada para matar Marielle é de lotes vendidos para a PF, aponta perícia

A Polícia Federal afirma que um inquérito foi instaurado para apurar a origem das munições e as circunstâncias do assassinato. O órgão trabalhará em conjunto com a Polícia Civil.

As polícias civis do Distrito Federal e do Rio de Janeiro e a Polícia Federal (PF) devem atuar em conjunto para investigar a munição utilizada pelos criminosos que mataram a vereadora Marielle Franco (PSOL), na quarta-feira (14/3). A perícia aponta que a munição é de lotes vendidos para a PF de Brasília em 2006, segundo a TV Globo. No Rio de Janeiro, a investigação está a cargo da Divisão de Homicídios.

Em nota, divulgada no começo da tarde de hoje, a Polícia Federal afirmou que além do trabalho em conjunto entre as polícias, já foi instaurado inquérito para apurar a origem das munições e as circunstâncias envolvendo as cápsulas encontradas no local do crime.

“A Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro reiteram o seu compromisso de trabalhar em conjunto para a elucidação de todos os fatos envolvendo os homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Pedro Gomes, ocorrido na noite da última quarta-feira, no Rio de Janeiro”, disse o texto.