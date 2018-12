Mulher impede que homem cometa suicídio na Flórida

Assim que viu o rapaz parado na ponte, a jovem decidiu encostar para prestar ajuda.

Uma jovem de 23 anos impediu que um homem se atirasse de uma ponte na cidade de Clearwater, na Flórida. De acordo com a imprensa local, Nicole Oyola ofereceu um abraço ao sujeito, que, comovido, mudou de ideia sobre o suicídio e desceu da beirada da ponte.

“Eu comecei a conversar com ele. Eu disse a ele ‘você tem seu valor, você é bom o bastante. Eu não sei o que você está passando no momento, mas eu te amo assim como Deus te ama, tudo vai ficar bem’”, explicou Nicole em entrevista ao canal Fox 13.

Assim que viu o rapaz parado na ponte, a jovem decidiu encostar para prestar ajuda, acreditando que aquilo se tratava somente de um problema com o carro dele. Segundo ela, o homem aparentava ter 20 anos e precisava de ajuda psicológica.

Após entender o que estava acontecendo, Nicole chamou a polícia, que rapidamente chegou a passou a conversar com o homem também. De acordo com a emissora, um dos policiais rezou junto com o rapaz antes de tirá-lo da ponte.

“Ele olhou para mim depois de conversarmos, ele começou a chorar e eu disse que gostaria de lhe dar um abraço. Logo depois ele veio em minha direção em segurança”, continuou a garota.

“Deus tem um propósito para todos nós. Eu acredito nisso, por isso decidi ajudá-lo. Se eu estivesse passando por uma situação dessa, acredito que eu também gostaria que alguém parasse para falar comigo também,” completou.