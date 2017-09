Mulher escapa das algemas e foge com carro da polícia

Americana suspeita de roubo foi levada à penitenciária do condado de Angelina.

A prisão de uma americana no sábado foi praticamente uma cena de filme. Os policiais do Departamento de Polícia de Lufkin, no Texas, foram até a loja de produtos de beleza Ulta Beauty para atender ao chamado de um suposto caso de roubo.

A suspeita era uma mulher de 33 anos, Toscha Sponsler, que foi algemada e conduzida à viatura da polícia, onde permaneceu com o cinto de segurança. Enquanto os policiais procuravam os produtos roubados nas sacolas de Toscha, a americana conseguiu se soltar das algemas e, sem chamar a atenção dos agentes, aproveitou que a divisória do veículo estava aberta e passou para o banco da frente. Em seguida, fugiu com o carro a 160 km/h.

A perseguição durou 23 minutos e teve fim somente após a supeita perder o controle da viatura e capotar. Apesar do acidente, Toscha não sofreu ferimentos graves e foi levada diretamente para a penitenciária do condado de Angelina.

O vídeo da fuga foi compartilhado pelo Departamento de Polícia de Lufkin no Facebook. Toscha permanece presa, acusada de cinco crimes de fuga com a ameaça de uma arma mortal, agravados por agressão, uso não autorizado de um veículo, posse de metanfetamina e evadir-se da prisão.