Mulher consegue arrecadar US$ 60 mil para dar a sem-teto que a ajudou na estrada

Uma americana, moradora do estado de Nova Jersey, arrecadou mais de US$ 60 mil, em uma campanha online, para doar a um homem sem-teto que a ajudou quando seu carro sofreu uma pane seca em uma estrada na Filadélfia.

Kate McClure, de 27 anos, começou a campanha de arrecadação de fundos em um site de crowdfunding no começo de novembro depois que ela ficou sem combustível no meio da rodovia Interstate 95 e Johnny Bobbitt Jr, 34, um sujeito que vive em situação de rua, a ajudou caminhando alguns quarteirões e comprando gasolina com U$S 20, o último dinheiro que ele tinha no bolso.

McClure afirmou que não tinha nenhum tostão para pagar o homem naquele momento, mas retornou àquele trecho na estrada várias vezes para levar dinheiro, roupas e comida ao homem. Após algumas visitas, ela decidiu que iria arrecadar dinheiro para ajudar Bobbitt.

A americana contou a história no site de crowdfunding e as doações começaram a chegar. Inicialmente, a meta era atingir US$ 10 mil, mas, até agora, McClure já arrecadou mais de R$ 60 mil e contou com a ajuda de cerca de 2.000 pessoas.