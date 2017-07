Mr.Groove productions faz turnê com Tiago Iorc nos Estados Unidos

Tiago Iorc vai se apresentar no sábado, 8 de julho, no Hard Rock, em Boston e no no domingo, 9 de Julho no Highline Ballroom em Nova York.

Nesta semana Tiago Iorc postou um vídeo convidando os fãs para seus shows em Boston e Nova York, o vídeo recebeu mais de 80 mil visitas em duas horas no facebook. “Com um convite deste quem resiste de não ir ao show” postou uma fã em seu comentário.

O cantor e compositor com seu talento e carisma, ele já conquistou milhares de fãs no Brasil e virou fenômeno nas redes sociais. Seu último CD “Troco Likes” teve duas indicações ao Latin Grammy em 2016, para Melhor Álbum e Melhor Canção com “Amei Te Ver”. O clipe dessa música tem participação especial da atriz Bruna Marquezine e virou sensação na internet. Tiago passou a infância na Inglaterra e Estados Unidos, antes de voltar para Curitiba. Ele fala inglês fluentemente sem sotaque e gravou seus primeiros CDs nesse idioma. Suas canções começaram a fazer sucesso na Ásia e Europa e entraram na trilha sonora de Malhação e novelas da Rede Globo.

“Troco Likes” (Som Livre 2015) foi o trabalho em português que fez de Tiago Iorc um fenômeno no Brasil, com milhões de seguidores e visualizações na internet. Músicas como “Coisa Linda”, “Alexandria” e “Amei te Ver” mostraram a maturidade e talento de Tiago como compositor. Agora, ele está em turnê divulgando o DVD “Troco Likes Ao Vivo”, que teve direção do próprio artista e foi filmado com apenas uma câmera. Além de Miami e Orlando, Tiago fará shows também em Boston e Nova York.

Produção – Toda a produção do evento fica no comando de Mr.Groove Productions. A produtora deu inicio nas atividades em 2015 e já vem com um conhecimento empresarial de mais de 20 anos junto à comunidade brasileira nos Estados Unidos. Carlos Henrique Alves e Cláudio Santos são atuantes e bem conhecidos pela seriedade e comprometimento nos negócios. Outras atrações comandadas pela Mr.Groove Productions foram os shows de Maria Gadú, Jorge Vercillo, Lenine, a peça Hermanoteu Na Terra de Godah pela companhia de comédia “Os Melhores do Mundo”.

Patrocinadores: Um agradecimento especial as patrocinadoras da Century 21 North Shore Maria Silveira e Gesiane Soares da empresa Maria & Gesi Realtor Sales Associates e apoio Cultural da Prime Distribution, distribuidora dos produtos; Amazone Jungle, Aviação, Piracanjuba e Tirolez e Também a Ricardo Machado do Mega Feirão de Boston que acontece no dia 24 de setembro no Fitchburg Municipal Airport.

Mais Informações :

MPB4U.COM

Boston – Hard Rock Cafe no 24 Clinton St.

New York – Highline Ballroom na 431 W 16th St, New York, NY