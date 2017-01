Mr.Groove Productions apresenta Maria Gadú – USA Tour 2017

Turnê internacional esta programada para final de Março e inicio de Abril em Nova York, Boston e Miami. Vendas Online www.MPB4U.com.

A turnê tem inicio em Nova York dia 31 de Março na casa de Show SOBs ( Sounds of Brazil) em Downtown Manhattan, em Boston dia 1º de Abril no Chevalier Theater na cidade de Medford (MA) e em seguida dia 2 de Abril em Miami, (FL) no Flamingo Theater.

A cantora e compositora Maria Gadú trás para esta turnê músicas do seu terceiro álbum titulado “Guelã” e sucessos como Shimbalaiê, João de Barro, Linda Rosa, Bela Flor, Laranja entre outros.

Maria Gadú transcende as expectativas com sua musicalidade e lirismo a artista tem um timbre peculiar e jeito tímido que vem cativando fãs mundo afora. O sucesso da MPB foi revelado em 2009, Maria Gadú conquistou o disco de platina com seu álbum de estreia, atingindo a marca de mais de 200 mil cópias vendidas, a cantora, conquistou o Prêmio Multishow na categoria melhor álbum, lançou o CD, DVD ‘Multishow ao vivo’ e foi indicada ainda ao Grammy Latino nas categorias revelação e melhor álbum cantor e compositor.

Gadú tem a admiração de grandes mestres do MPB e chegou a dividir várias vezes, o palco com Caetano Veloso, Lenine, Ana Carolina, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Chitãozinho & Xoxoró, Totonho Villeroy e outros artistas brasileiros. Entre os famosos internacionais estão Alicia Keys, Tony Bennett, Jesse Harris, Eagle-eye, Pedro Aznar, Frederico Puppi e outros.

No palco, Maria Gadú estará acompanhada pela banda formada por Sandro Albert na Guitarra, Gastão Velleroy no baixo e o baterista Omar Hakim. Juntos os músicos apresentaram interpretações das canções novas e anteriores com o toque musical todo especial destes grandes artistas.

Produção – Toda a produção do evento fica no comando de Mr.Groove Productions. A produtora deu inicio nas atividades em 2015 e já vem com um conhecimento empresarial de mais de 20 anos junto à comunidade brasileira nos Estados Unidos. Carlos Henrique Alves e Cláudio Santos são atuantes e bem conhecidos pela seriedade e comprometimento nos negócios. Outras atrações comandadas pela Mr.Groove Productions foram os shows de Jorge Vercillo, Lenine, a peça Hermanoteu Na Terra de Godah pela companhia de comédia “Os Melhores do Mundo” todos os eventos com capacidade máxima nas casas de shows e teatros.

Saiba mais – O primeiro lote de ingressos estará a venda a partir de 2 de Fevereiro.

www.MPB4U.com

vendas online

Mais informações ..ligue (617) 863-7979