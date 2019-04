Mourão em Boston: “Vou a Smart Fit que é ecumênica e jogo vôlei”

Aos 65 anos de idade, o general da reserva cumpre intensa agenda nos Estados Unidos.

O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) fez uma revelação, no mínimo, curiosa.

Durante palestra em Boston, nos Estados Unidos, neste domingo (7/4), o general disse não se sentir enclausurado no Palácio do Jaburu porque circula por vários ambientes públicos. Entre eles, uma rede de academias conhecida justamente por manter preços populares.

“Frequento a Smart Fit, ela é ecumênica. Converso com todo mundo, vou à praia, jogo vôlei, vou ao shopping. Há quem pressione a gente para acelerar as coisas. Mas não temos varinha de condão. Precisamos entender a fisiologia dentro do Congresso, dialogar e convencer”, finalizou.

Aos 65 anos de idade, o general da reserva cumpre intensa agenda nos Estados Unidos. Mourão participou no sábado (6/4) e no domingo (7) do evento Brazil Conference, organizado por alunos das universidades de Harvard e do MIT.

Na segunda-feira (8), o número dois do Palácio do Planalto tem um encontro em Washington, capital dos Estados Unidos, com o vice-presidente dos EUA, Mike Pence.