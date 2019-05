Mineiro de 21 anos é preso e acusado de estupro de vulnerável em Massachusetts

Jovem de Governador Valadares foi preso por ter relações com uma garota de 14 anos dentro de um carro em Framingham.

Um mineiro de 21 anos foi preso em Framingham, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, por estupro de vulnerável. Natural de Governador Valadares, o rapaz estava com uma menina de 14 anos dentro de um carro, quando foi abordado por policiais na última sexta-feira. De acordo com informações do jornal Metro West Daily News, o mineiro e a garota, que não tem a nacionalidade divulgada, negaram estar fazendo sexo no momento da prisão e alegaram estar apenas conversando, às 2h, dentro do veículo, próximo à estação de Mt. Wayte Avenue.

No entanto, na acusação diante de uma juíza na corte, o promotor distrital Dylan Krasinski teria relatado que, durante uma ronda rotineira, os policiais viram o jovem brasileiro colocando rápido sua camisa e a garota vestindo as calças. Questionada pelos policiais, a garota teria dito que tinha 15 anos. Mais tarde, a polícia descobriu que ela havia completado 14 anos há dois meses.

“O policial perguntou ao réu se ele sabia que era ilegal uma pessoa de 21 anos fazer sexo com uma menina de 14 anos”, disse Krasinski. “Ele disse que no Brasil era normal que homens mais velhos namorassem garotas de 15 anos e ele geralmente namorava garotas de 16 a 18 anos de idade”, apontou. Ainda de acordo com a publicação, o jovem mineiro já era alvo de outra investigação por agressão sexual. A fiança do brasileiro foi estipulada em U$ 10 mil. O advogado de defesa pediu redução para U$ 500, mas a juíza da corte distrital manteve o valor e ordenou que o réu não procure a vítima nem entre em contato com nenhuma adolescente menor de 16 anos sem supervisão.