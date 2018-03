Mindcestaball ganha visibilidade no Banco Brain-Storming Urbmind.

Nesta sexta feira 23 de fevereiro foi realizado no Auditório Principal da FINATEC (Campus da UnB). o “DIA DA GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS” uma iniciativa do Instituto de Gerenciamento de Projetos < Project Management Institute PMI DFF> em parceria com o<BID> Banco Interamericano de Desenvolvimento a ONG Planeta Mindball apresentou o novo esporte Mindcestaball criado para ser uma nova opção para os pais afasta o uso de celular das crianças no intervalo da primeira infância.

Com mais de trezentos participantes o <Dia da Gestão de Projetos> proporcionou as participantes capacitações direcionadas a gestão de projetos e suas respectivas etapas. Gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades para atender aos seus requisitos.. Nessas horas, é fundamental contar com uma equipe integrada e que saiba compartilhar informações e ideias. As instituições participando recebeu da equipe de especialistas renomados n condução dos trabalhos.

O destaque do evento ficou reservado pela apresentação da ONG Planeta do projeto com status de Vacina Social <Guia 2 MINDCESTABALL e Guia 4 ALMANAQUE CAPTURA> da Trans Olimpíadas Mindball Genérica que ganha visibilidade no contexto da primeira infância (1 a 6 anos) onde os pais participam com os filhos <Bola ao Cesto> que sua dinâmica as <Cesta Sim> proporcionara pontos para as famílias mais bem pontuadas no evento no intervalo Trans Olimpíadas Mindbaall.

No final do evento o Diretor do evento foi entregue a Francisco de Assis Sobral o it de aro de cestas infantil e adulto para realizar as oficinas o mesmo foi entregue Almanaques Capturas para o Diretor Daniel Oliveira da Silva que deverá encaminhar o Almanaque Captura TS 01 Elon Musk formalizado um agendamento para Breno Dias que escolheu a graduação de Engelharia elétrica inspirados ao seu líder Elon Musk. Breno Dias tem co-autoria do novo esporte Mindcestaball, desta forma tanto Elon com a criação de uma escola especial para tirar a tecnologia dos filhos pre-adolescentes como Breno com a recreação do Mindcestaball fazendo a mesma função. Os dois estão direcionando solucionar o apego das crianças e dos adolescentes a tecnologia que continuara sendo útil no tempo certo de utilizá-la.