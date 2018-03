Milhares de residentes sem energia elétrica com a tempestade Nor’easter em Massachusetts

Mais de 26.000 interrupções foram relatadas às 12h40, de acordo com a Agência de Gerenciamento de Emergência de Massachusetts (MEMA).

As autoridades estão em alerta e pedem aos moradores para fugir das zonas de inundação, uma tempestade que potencialmente ameaça alagamentos e perda de eletricidade na grande Boston e outras comunidades costeiras. Hoje e amanhã(2), na região costeira de Massachusetts a tempestade marca marés de 15 pés e batendo com ventos de 80 mph.

“Isso pode ser muito perigoso. Pedimos que as pessoas sejam inteligentes e prestem atenção às autoridades “, disse Kim Buttrick, meteorologista do escritório Taunton do Serviço Nacional de Meteorologia. “Se houver uma evacuação voluntária, faça isso”.

O governador Charlie Baker ativou 200 guardas nacionais e 34 veículos de resgate para se preparar para a tempestade, que se espera esticar até domingo e trazer vários centímetros de neve molhada, juntamente com fortes chuvas e ventos de furacão. Baker disse que a tempestade afetará todo o estado e pediu aos residentes que atendam os avisos das autoridades locais sobre as inundações e saem de suas casas das áreas de risco.

“Se você está em uma dessas áreas tipicamente afetadas (por inundações), não fique na tempestade em sua casa se você for informado para evacuar”, disse Baker em uma coletiva de imprensa ontem(1). “O resgate durante a tempestade pode não ser possível”.

Kurt Schwartz, diretor da Agência de Gerenciamento de Emergência de Massachusetts, disse: “Esperamos perder casas durante esta tempestade”.

Ele acrescentou que as pessoas devem evitar caminhar ou mesmo dirigir em ventos que se espera que atinjam 80 a 90 milhas por hora em algumas áreas.

A tempestade deverá atingir durante várias marés altas astronômicas, semelhante à tempestade de tempestades de janeiro. Esse “ciclone de bomba” criou uma maré alta de 15,16 pés e enviando inundações pesadas para North End e o Seaport e a tempestade de hoje(2) deverá criar marés ainda mais altas.

Essa tempestade atingiu as áreas ao longo da costa de Massachusetts, e autoridades locais disseram que estão se preparando para inundações similares as de janeiro deste ano.

“O nosso conselho para as pessoas que vivem em áreas baixas ou aquelas que receberam inundações no porão durante a última tempestade prepara-se para isso novamente”, disse o vice-chefe da Chancelaria de Gloucester Chad Johnson, pedindo que essas pessoas atenda aos pedidos das autoridades e saiam das ares de ricos o mais cedo possível.

Gloucester viu inundações pesadas em janeiro, incluindo várias dúzias de carros submersos em um estacionamento que deveria estar seguro de inundações.

Thomas Koch, disse que os funcionários estavam perguntando a milhares de residentes cujas casas inundaram em janeiro para evacuar e advertindo que as duas penínsulas de Quincy poderiam ser inteiramente cortadas do continente por inundações.