Médico da seleção brasileira diz que Neymar será reavaliado em seis semanas após cirurgia

Responsável pela operação de Neymar, o ortopedista Rodrigo Lasmar deu detalhes do procedimento pelo qual o atacante passou neste sábado(3) para a correção de uma fratura no quinto metatarso do pé direito.

Inicialmente, a recuperação deverá levar de dois meses e meio a três, mas os médicos evitam dar uma estimativa. Certo é que Neymar, depois de seis semanas, será reavaliado pelos médicos do clube francês para que seja determinado uma data para o retorno aos treinos.

A cirurgia, realizada na parte da manhã, durou 1h15m. Ao lado de Gérard Saillant, médico do PSG que acompanhou a operação, Lasmar celebrou o resultado:

A cirurgia do atleta Neymar Júnior durou cerca de 1h15. Sem nenhuma intercorrência. A previsão de alta é para a manhã de domingo. Fizemos um enxerto ósseo para facilitar a recuperação. O prazo de recuperação vai variar da resposta do jogador. Mas, o processo de fisioterapia começa imediatamente.

Já o médico francês ressaltou a cooperação entre a seleção, o PSG e o jogador, negando que haveria problemas entre a CBF e o clube:

A cirurgia foi dentro do esperado. Quero deixar claro que não houve em nenhum momento discordância entre Neymar, PSG e seleção. Tudo foi decidido entre as partes em comum acordo. Quero também agradecer ao trabalho feito pelo médico Rodrigo Lasmar e pelos profissionais do hospital, que foram ótimos.

Os dois leram um comunicado à imprensa, sem a abertura para perguntas por parte dos repórteres. A solução foi encontrada depois dos supostos atritos entre Paris Saint-Germain e CBF a respeito da lesão e do tratamento de Neymar. O craque será acompanhado pelo fisioterapeuta Rafael Martini, que trabalha para Neymar, PSG e a seleção.

Operado a 106 dias da Copa do Mundo, Neymar deverá perder o restante da temporada do Paris Saint-Germain. Neste sábado, o time enfrentou o Troyes, pelo Campeonato Francês. O craque inclusive acompanhou o jogo do quarto do hotel. Neymar está acompanhado de sua mãe, Nadine, e da irmã, Rafaela. Essa é a lesão mais séria da carreira do atacante de 26 anos.

Neymar terá alta do hospital em Belo Horizonte no domingo de manhã. Em seguida, deve partir de avião particular para Mangaratiba, no sul do estado do Rio, onde tem casa.