Marcelo Médici em “CADA UM COM SEUS POBREMA” faz show em Boston

Uma das produções teatrais de maior sucesso de público e crítica em todo o Brasil com Marcelo Medici acontece dia 16 de Setembro na Barklee Performance Center.

A produção da comédia Cada Um Com Seus Pobrema perdeu as contas de quantas pessoas viram o espetáculo de 2004 a 2017. Nesta comédia-solo Marcelo Médici interpreta oito personagens hilários e surpreende com sua agilidade e talento de mudar radicalmente de expressão e voz.

Com uma linguagem moderna, humor inteligente e veloz, o espetáculo contagia o público, levando-o as gargalhadas do início ao fim. No enredo o personagem central é um ator de teatro que ao desistir de fazer sua apresentação começa a falar sobre sua própria vida. Surgem então Mãe Jatira, Jonson, Creusa, Sanderson, Smurfete, Mico Leão Dourado e Tia Penha comentando e criticando com muito humor várias situações do cotidiano, garantindo a contemporaneidade do texto e causando uma identificação imediata no público.

A direção de Ricardo Rathsam privilegia a brilhante capacidade de improvisação de Médici, dando uma característica única a cada apresentação, enquanto o figurino se transforma conforme mudam os personagens, mantendo o ritmo dinâmico do espetáculo.

Escrito e interpretado por Marcelo Médici o espetáculo já é considerado um clássico do ator. Durante sua trajetória, a peça chegou a ter ingressos esgotados com três meses de antecedência. A atualização constante de texto garante à comédia um frescor em cada nova temporada. Tamanho sucesso garantiu ao espetáculo até uma continuidade, o Cada Dois Com Seus Pobrema, que estreou em setembro de 2014 e ficou em cartaz durante nove meses.

