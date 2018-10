Manifestantes vão às ruas em apoio a Jair Bolsonaro em todo o Brasil

Eleitores a favor do candidato à presidência pelo PSL vão às ruas em Manaus, São Paulo, Campinas e Distrito Federal.

Manifestantes em algumas cidades foram às ruas para apoiar o candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro que, neste sábado (29), deixou o Hospital Albert Einstein onde ficou internado após sofrer um atentado num comício em Juiz de Fora. Pessoas vestidas de verde e amarelo foram à avenida Paulista, na região central de São Paulo, apoiar o deputado.

Com cartazes de apoio ao candidato, à Lava jato e ao juíz Sérgio Moro pessoas caminharam pela avenida, que aos domingos fica fechada para carros. De acordo com a sala de imprensa da Polícia Militar, a concentração de manifestantes se iniciou às 10h30. O movimento segue pacífico até o momento. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) informou que, devido à intensa movimentação de pessoas e carros de som, a ciclofaixa foi desativada às 13h00.

O convite à manifestação foi feita pelas redes sociais por páginas que apoiam Bolsonaro. Em publicação, os organizadores indicaram qual seria o uniforme. “Compareçam com uma camiseta amarela, verde ou azul, tragam suas bandeiras, bonecos infláveis, caneta permanente para escrevermos nas mãos ‘’Deus, Pátria e Família’’, e todo material que vocês possuírem que não polua a avenida. Sejamos todos conscientes!”

Em Manaus, apoiadores foram às ruas em Ponta Negra, bairro Tarumã, na zona norte de Manaus (AM), neste domingo (30). A cor verde e amarela também foi predominante na manifestação que começou nesta manhã.

Pessoas levantavam bandeiras com o rosto de Jair Bolsonaro e de políticos que apoiam a candidatura do presidenciável. Já no Distrito federal, a manifestação foi feita de dentro de carros. Cerca de 10 mil veículos fizeram uma passeata na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, também nesta manhã. Os números são estimativa da Polícia Militar.

O mesmo se repetiu em Campinas, interior de São Paulo. Uma carreata na manhã deste domingo saiu da avenida Francisco Glicério, zona central da cidade e percorreu outras vias até chegar na praça Arautos da Paz.