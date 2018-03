‘Manhattan Connection’ completa 25 anos com programa especial

Há 25 anos, os principais assuntos da semana são debatidos no ‘Manhattan Connection’, em conversas descontraídas, com muita informação e uma dose de irreverência e humor.

O programa, que atualmente vai ao ar no canal internacional da Globo, fala sobre política, economia, cultura e comportamento no debate entre Lucas Mendes, Caio Blinder e Pedro Andrade, em Nova York, e as participações de Ricardo Amorim, do Brasil, e Diogo Mainardi, da Itália. Para comemorar o aniversário de um quarto de século, todos os integrantes estarão reunidos na bancada americana pela primeira vez.

O programa é o mais antigo da TV por assinatura no Brasil. “Usamos o mesmo sistema para fazer o Manhattan há 25 anos e, mesmo assim, não podemos dizer que existe uma fórmula”, diz Lucas Mendes, que assim como Caio Blinder, é remanescente da formação original, que tinha ainda Nelson Motta e Paulo Francis. Para Blinder, a longevidade do ‘Manhattan’ se deve à mistura de densidade com irreverência: “É tentar trazer para o programa não só os assuntos mais relevantes, mas também os curiosos”.

Integrante mais recente do grupo, Pedro Andrade acredita que um programa não dura tanto tempo no ar sem se reinventar. “Estou no programa há menos tempo e já sinto mudanças. Imagina quem o acompanha há 25 anos. Hoje atingimos diferentes grupos. Um dos retornos que mais recebo tem a ver com isso. São pessoas que lembram que seus avós assistiam ao ‘Manhattan’, que seus pais passaram a acompanhar e, hoje, também são apaixonadas pelo programa. Tenho orgulho do fato de alcançarmos várias gerações”, comemora.

O ‘Manhattan Connection’ especial vai ao ar no canal internacional da Globo neste domingo, dia 11, nas Américas; e segunda-feira, dia 12, na Europa, África, Japão e Austrália.

Créditos: Crédito: Globo/ Luiz C. Ribeiro