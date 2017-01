Mãe arma plano infalível para que filho ajude nas tarefas domésticas

“A foto da cozinha limpa precisa ter um pote de bolacha em cima do armário perto do fogão para prevenir que você acabe usando uma foto antiga”.

Quem tem filho criança sabe. Eles adoram ficar esparramados pelo sofá assistindo a desenhos na televisão o dia todo e nada de ajudar nas tarefas domésticas. Mas uma mãe resolveu inventar uma maneira para que essa ajuda em casa aconteça: mudar a senha do WiFi.

Um perfil no Instagram postou a foto de um bilhete deixado pela mãe anônima para o seu filho e isso está fazendo a alegria de mães pelo mundo inteiro! No recado, ela condicionou liberar a senha apenas se o filho limpasse a cozinha. E não vale apenas dizer que limpou! “A foto [da cozinha limpa] precisa ter um pote de bolacha em cima do armário perto do fogão (para prevenir que você acabe usando uma foto antiga”, escreveu.

Não é genial? Mas que fique claro: não estamos falando de trabalho infantil! Até porque lavar louça é uma tarefa importante que os pequenos podem aprender desde cedo, não é? E além do mais, essa mãe é bem descolada. Ela usou no recado uma frase do livro “Jogos Vorazes”: “Que a sorte esteja sempre a seu favor.” Ele vai precisar!