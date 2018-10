Ladrões furtam 13 pés direitos de sapatos e terão dificuldades em vender o produto

A polícia de uma cidade americana está atrás de assaltantes que furtaram 13 pés direitos de sapatos de uma loja de calçados.



O caso ocorreu em Roanoke, no estado da Virgínia. Rob Wickham, dono da loja, disse à imprensa local que o estabelecimento foi invadido por duas vezes: por duas pessoas em 20 de julho e por uma pessoa em 25 de agosto.

Entre os produtos furtados, estavam camisetas, agasalhos, uma jaqueta, um par de tênis -e 13 pés direitos de sapatos.

Wickham explicou que ele geralmente deixa os pares separados, com os pés direitos em exposição, e os esquerdos atrás do balcão. Segundo ele, os ladrões “arriscaram sua liberdade por nada”, pois não vão poder usar nem vender o produto do roubo.

A polícia do condado de Roanoke disse que um homem de 17 anos foi processado pelo assalto de julho. Dono da loja na Virgínia afirma que eles terão dificuldade em usar ou vender o produto do roubo. Na redes sociais as brincadeiras nos comentários: É só acompanhar onde vão abrir uma loja para pernetas.