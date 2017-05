King Bibis inaugura novo restaurante em Woburn

Chef Julio Cesar oferece uma experiência gastronômica única e original para aqueles que visitam seu restaurante.

O Paulistano Julio Cesar Paula deu inicio na sua carreira no setor de alimentação em 1994 e estudou nutrição e gastronomia e se formou há 16 anos.

Durante 5 anos foi chef de cozinha do Hotel Hilton e Hotel Transamérica em São Paulo e após adquirir vasta experiência no setor resolveu abrir seu próprio restaurante.

Escolheu Santa Catarina para começar seu negócio e em pouco tempo abriu seu restaurante e uma loja. Quando tudo caminhava bem começou as perdas por roubos, assaltos, corrupção por parte da fiscalização e por falta de segurança fechou tudo no Brasil e resolveu iniciar uma vida nova nos Estados Unidos.

Sendo um chefe de cozinha multicultural com experiências em gastronomias italiana, francesa, portuguesa, alemã, mexicana e conhecer bem a culinária brasileira recebeu várias propostas de trabalho e sociedade.

Logo no inicio de atividade viu que o melhor seria começar novamente seu próprio negócio e seguir com as ideias iniciais de construir uma marca forte e posteriormente uma rede de franquias. Com postura de empreendedor e sem medo de arriscar, entrou no antigo Central Grill Restaurante de Woburn com seu sócio Momis Silva e mudou a marca para “King Bibis” uma ideia que trouxe do Brasil e com sua larga experiência em poucos meses já fez uma transformação geral.

O “King Bibis” hoje tem um cardápio com Picanha na tabua, moqueca de Tilápia, pastas, saladas, sanduíche, pizzas e uma variedade de esfirras ( Mini Pizza), enfim um cardápio para agradar a todos.

O restaurante oferece serviço a la carte e buffet com comidas típicas de todas as regiões do Brasil e fazem entregas ( delivery). O preço do buffet é de $9.99 (all you can eat) de segunda a sexta e $12.99 ( all you can eat) aos sábados e domingos.

No final de semana é servido café da manhã (breakfast buffet) de 6 as 11 da manhã com a combinação do tradicional café americano e brasileiro.

O restaurante ampliou para 100 assentos e serve cerveja, vinhos e em breve vai expandir para 170 assentos com um bar completo. Outra especialidade do chef Julio são as festas, com salão próprio pode oferecer todo o que precisa para realizar seu evento deste a escolha do cardápio, serviço de garçons, pratos, talheres, forro de mesa e outros itens.

“A proposta é oferecer deliciosos pratos com sabores bem brasileiros e a preços acessíveis” acrescenta Julio.