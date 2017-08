Jorge Aragão arrasta multidão para o Tropical Café

Tropical Café promove encontro de sambistas em Framingham com Jorge Aragão.

Por Sara Santos

O badalado Tropical café promoveu uma noite de samba que contou com a participação de vários artistas. O evento que aconteceu no ultimo dia 11 de agosto agitou a noite de Framingham. A atração principal foi o cantor Jorge Aragão que cantou seus sucessos.

A abertura do espetáculo ficou por conta do Grupo Na Pegada que cantou músicas de vários sambistas. Ao som do cavaquinho e outros instrumentos o Na Pegada conquistou e encantou o público. Interpretando canções de Luiz Melodia “Gringo da Viola” surpreendeu a todos apenas com voz e violão. A apresentação do Gringo da Viola teve a participação da musicista Mirella Costa e de Ricardo Borsatto.

O cantor e compositor Jorge Aragão subiu no palco e continuou no comando da festa. Ele que já fez parte do Grupo Fundo de Quintal fez o público cantar junto sucessos como “Eu e Você sempre” entre outros.

O cantor que no dia anterior havia se reunido com a imprensa de Massachusetts, disse que estava feliz por se apresentar para a comunidade brasileira nos EUA. O músico que já se apresentou em palcos da Europa e da Ásia, disse que atualmente por causa da saúde tem algumas limitações para viajar. Os produtores do evento e a equipe do músico trabalharam em conjunto e conseguiram proporcionar a alegria do público em ver mais um show de Jorge Aragão realizado em território americano.

O artista que tem mais de 20 álbuns gravados e um extenso o repertorio de sucessos, busca selecionar as músicas para os shows de uma forma que haja sintonia com o público. Visando a qualidade de suas apresentações ele tem uma equipe de músicos que o acompanha em todos os shows.

Para Jorge o amor é a fonte de inspiração para escrever e interpretar suas canções. “Coisinha do pai” um dos grandes sucesso de Jorge foi feita para sua filha, ele não tinha noção que a música chegaria as casa de milhões de pessoas. Ele afirmou que ainda se surpreende em ver as pessoas se emocionarem com suas antigas composições, já que ao longo dos anos surgem novas canções.

Jorge Aragão é um dos principais expoentes do samba brasileiro. Ele tem mais de 40 anos de carreira e ao longo dessa trajetória viu suas composições serem interpretadas por diversos artistas, como Elza Soares, Seu Jorge, Lenine, Martinho da Vila, entre outros. O artista que é fã de tecnologia utiliza os recurso para auxiliar o seu trabalho.

Endereço: 85 hollis st.

Framingham, MA 01702

Email:

contact@tropicafe.biz

Telefone: 1(855) 876-7420