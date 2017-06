Joe Nicholson, o Gringo da Viola apresenta show imperdível no Hard Rock Cafe

O show é neste sábado(10). A apresentação contará com lista de convidados VIP recheada e participações musicais de peso.

Da Redação

No próximo sábado (10), nosso violeiro favorito Joe Nicholson – o Gringo da Viola, vai agitar a noite de Boston no Hard Rock Cafe com participações especiais com nomes de peso como Jason Anick e Sarah Messias. Anick é considerado atualmente como o melhor violinista de Gypsy Jazz desta geração e já se apresentou em alguns dos mais importantes palcos do mundo.

O virtuoso é parte do corpo docente da renomada Berklee College of Music e com apenas 12 anos de idade teve a honra se apresentar para o ex-presidente estadunidense Bill Clinton. Atualmente está em tour para o lançamento do seu álbum mais recente. Messias é gaitista, vocalista e compositora e tem bolsa integral como parte do corpo discente na Berklee College of Music. Sarah já dividiu palco com grandes músicos como Seu Jorge e Vasco Faé, entre outros. Prodígio, desde os 11 anos participa de festivais como o conhecido Lollapalooza, no qual foi considerada pela Globo como a melhor Imagem e Revelação do evento. Sarah está no processo de gravar seu primeiro álbum com sua banda, RiverS.

Joe & Friends – A apresentação ainda contará com a presença no palco dos cantores Erin McKenna, que virá da Califórnia exclusivamente para o show, do nova-iorquino Chris Baxter e do clarinetista brasileiro Roberto Arini, que carrega muitos anos de experiência em instrumentos de sopro.

Além de participações especiais, a lista de convidados está repleta de nomes VIP e a expectativa é de casa cheia. Como não poderia faltar, a caipirinha foi adicionada no menu do Hard Rock especialmente para receber o público brasileiro.

Os ingressos, a preços populares graças ao apoio cultural do escritório de advocacia MacMurray & Associates podem ser encontrados se adquiridos antecipadamente a meros $10 em lojas físicas em Boston, East Boston e Medford e online no www.gringodaviola.com

Joe Nicholson foi elogiado pessoalmente por Tom Brady, Gisele Bundchen e Maria Gadú e tem tido seu nome cada vez mais popularizado. No último domingo participou de programa de TV em canal americano e tem feito aparições em programas de rádio e festivais.

Acostumado a se apresentar sozinho no palco, o violonista nascido em Marlborough leva em êxtase os públicos brasileiro e americano e emociona com suas apresentações performáticas.

Seu diferencial, em unir Brasil com América com perspicácia musical, tem atraído cada vez mais olhares e fãs e o show promete ser imperdível.

Mais Informações:

gringodaviola.com

info@gringodavilola.com (617) 894-7630

Hard Rock Cafe

22-24 Clinton St.

Boston, Ma 02128