Jô Soares agradece Silvio Santos em último programa: ‘Modificou minha vida’

Em uma despedida cheia de humor, o apresentador se despediu com um ‘Eterno beijo do gordo’, na última sexta-feira (16).

Jô Soares se despediu do programa na noite de sexta-feira (16) e finalizou com um “Até logo, a gente volta já” para encerrar o talk show.

Depois de receber Roberto Carlos, que declarou comer carne após polêmica com a Friboi, o apresentador escolheu o cartunista e amigo Ziraldo como último convidado. No entretenimento, ele, que não sabe se terá seu contrato renovado com a TV Globo, iniciou relembrando os bons momentos que colecionou em cima do palco por 16 anos e agradeceu em especial Silvio Santos, com quem tinha sonho de fazer uma entrevista.

“Antes de tudo, quero agradecer ao Silvio Santos por esse programa que modificou a minha vida e foi graças a ele que eu estou aqui até hoje”.

Jô Soares descartou volta para o SBT em 2017.

Em seguida, ele continuou com os agradecimentos e deixou um sincero “eterno beijo do gordo”: “Quero agradecer também aos convidados muito representativos aqui neste sofá. Sentaram aqui de Luís Carlos Prestes a Dom Helder Câmara, de Pelé a Paulo Evaristo. Foram vários Prêmios Nobel, estrelas do Show Business brasileiro e internacional e, principalmente para mim, o grande mérito do programa, que me deixa muito feliz, são as figuras anônimas desse Brasil, cuja as entrevistas mudaram suas vidas e a minha”.

Os telespectadores também foram fundamentais para todo o sucesso de Jô, que os exaltou em todo o momento. “A minha vida, antes de qualquer coisa, mudou graças a essa plateia, graças a vocês. Por que eu quero sempre ter uma plateia na minha frente? Porque sem plateia eu não existo. Agradeço sempre, do fundo do meu coração”, entregou, sendo aplaudido de pé.