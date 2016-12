Incêndio no centro de Framingham prejudica comércios de brasileiros

Prédio foi consumido pelas chamas; ninguém ficou ferido.

CN Installations, Sidney Accouting e Niposul Movéis e Colchões tiveram que parar as atividades por ordem do departamento de bombeiros de Framingham.

Na madrugada desta segunda feira(26) por volta das 10:30 da noite o corpo de bombeiros foi acionado para combater as chamas em uma lavanderia, JC Cleaners localizada na 197 Concord Street onde o incêndio deu inicio e espalhou para outras lojas.

Cris Machado sócio proprietário da Niposul recebeu uma ligação por volta das 10:45 da noite alertando sobre o ocorrido, quando chegou ao local ainda em chamas e fumaça pesada verificou que o showroom não foi atingindo pelas chamas mas a fumaça invadiu todas as lojas do quarteirão. Cris disse que a fumaça pesada deixa um cheiro forte e impossibilita o funcionamento. “Tudo dever ser limpo e teremos que repor algumas peças do showroom”, acrescenta Cris.

Os peritos proibiram a abertura das lojas não atingidas pelas chamas alegando que a estrutura do imóvel precisa ser avaliada, pois no combate ao incêndio foi preciso abrir o telhado (Roof) e a estrutura pode estar comprometida.

Os empresários devem acionar os seguros pelas perdas materiais e também compensação pela interrupção dos negócios ( Business Interruption Coverage).