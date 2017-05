Inauguração da Biblioteca Miryam Wiley no Espaço DIGAAÍ

A biblioteca está à disposição da comunidade no endereço 151b Pearl St. – Financial District em Boston.

Autores da matéria: Anselmo Cassiano & Paloma Baesse

No dia 18 de Maio de 2017 realizou-se a inauguração da Biblioteca Miryam Wiley no Espaço Digaai. A biblioteca Já conta com uma coleção significante incluindo livros sobre a imigração brasileira, transnacionalismo, identidade, além de textos de autores da diáspora brasileira.

A biblioteca conta ainda com uma vasta videoteca com títulos diversos do cinema brasileiro. Parte integral da biblioteca é o acervo virtual existente na plataforma digaai. Está em marcha também, a coleta de fundos e doação de livros para o estabelecimento de uma seção infantil. Os livros selecionados tiveram a assessoria da Professora Maria A. Vieira Champlin, Portuguese Lecturer, Romance Languages Department, Tufts University que baseou a seleção da bibliografia que comporá esta seção no “Guia IAB de Leitura para a Primeira Infância: Os 600 Livros que Toda Criança Deve Ler Antes de Entrar Para a Escola ” do Instituto Alfa e Beto (IAB).

O evento contou com as fraternas e carinhosas palavras da Cônsul brasileira em Boston Glivania Oliveira que conheceu a homenageada em setembro de 2015. Álvaro Lima, diretor de pesquisas da Prefeitura de Boston e Fernando Castro, empresário dono da Income Tax Plus em momentos sublimes relembraram casos marcantes engraçados de longos anos de amizade e convívio. Os filhos Andrea, Katherine e o esposo Bruce Wiley de forma emocionada agradeceram a homenagem.

Anselmo Cassiano conduziu o protocolo do evento apresentando a plataforma digital e o espaço digaai para a comunidade brasileira. A biblioteca está à disposição da comunidade no endereço 151b Pearl St Financial District Boston. Visite também o website www.digaai.com.