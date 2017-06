Igreja Santo Antonio de Allston realiza a tradicional festa junina da comunidade

Com várias atrações, entrada gratuita e aberta a toda a comunidade a festa ganha mais popularidade a cada ano.

A tradicional Festa Junina da Igreja de Santo Antonio de Allston aconteceu neste sábado(3) com apresentações de especiais de Willian e Wilmar e também uma participação de Joel Nicholson “Gringo da Viola” que faz show no dia 10 de junho no Hard Rock Café em Boston.

Leandrinho o apresentador da festa animou os festeiros ao marcar os passos da quadrinha de dança, “Olha a chuva… é mentira” e assim com alegria de todos os presentes o evento ofereceu comidas típicas, bebidas e doces de várias regiões de todo o Brasil.

O evento foi patrocinado pela Sega Auto Sales de Everett, MA do proprietário Gilson Queiroga. Durante todo o evento foram realizados sorteios e prêmios e toda a renda arrecadada parte será doada para entidades de fins solidários.