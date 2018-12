“ICE prendem imigrantes ilegais que se ofereceram a abrigar outros”

As autoridades de imigração cruzaram informações dessas pessoas que voluntariarem a receber os menores, que estavam sob a custódia do ICE durante julho e novembro deste ano.

O governo dos Estados Unidos prendeu 109 imigrantes ilegais sem antecedentes criminais que se ofereceram para receber imigrantes menores que chegaram ao país sem estarem acompanhados de um tutor, informou o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE).

As prisões ocorreram depois dos imigrantes se voluntariarem a receber os menores, que estavam sob a custódia do ICE depois de terem cruzado a fronteira sem estarem acompanhados de um adulto.

Os agentes do ICE basearam as prisões no fato dos voluntários estarem em situação ilegal no país. Eles cruzaram informações dessas pessoas durante julho e novembro.

Segundo dados do órgão, 80% das 25 mil pessoas analisadas eram imigrantes ilegais que estavam nos EUA. Além desses 109 que não tinham cometido nenhum crime, as autoridades americanas aprenderam outras 61 que tinham antecedentes criminais.

Questionado sobre as prisões, um porta-voz do ICE não informou quantos desses presos estão em centros de detenção pertencentes ao órgão.

De acordo com a imprensa americana, mais de 14 mil menores imigrantes estão sob a custódia do governo americano, um recorde histórico.