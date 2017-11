ICE prende cinco imigrantes indocumentados na região de Hatfield

Os oficiais do ICE continuam prendendo imigrantes em Massachusetts.

Por Sara Santos

Oficiais de imigração federais realizaram operações na região de Hatfield. Durante esta semana eles detiveram cinco pessoas. Os imigrantes foram presos durante uma fiscalização no trânsito.

Os três imigrantes presos em Hatfield estavam dirigindo em direção a suas residências em Springfield.

Eles trabalhavam em uma fazenda na localidade. A ICE informou que os imigrantes ilegais possuem antecedentes criminais. Entre os imigrantes presos está o cidadão guatemalteco Rudimel Esteban que já foi deportado em 2007 e em 2009. O veículo dirigido por Estaban está registrado ilegalmente como sendo de sua propriedade. “Ele permanecerá na custódia da ICE, na pendência da remoção dos EUA “, informou Shawn Neudauer, oficial da ICE.

Edgar Lopez, (também conhecido como Edgar Lopez-Ramirez, Oliver Martinez), também é um cidadão da Guatemala. Lopez tem um histórico na policia de Massachusetts por assalto e DUI. Ele possui um mandado de prisão estatal ativo em Connecticut para o DUI. Gustavo Adolfo Gonzalez-Velásquez, também possui condenações anteriores por praticar delitos.

Ele permanecerá sob custódia do ICE até a conclusão do processo deportação. Os outros dois homens foram presos em uma fábrica de Holyoke. Os Centros de Trabalhadores de Pioneer Valley informaram que a ICE prendeu mais de 27 pessoas no oeste do Massachusetts este mês. Os imigrantes indocumentados que trabalham na região estão preocupados e apreensivos pelo fato das constantes operações do ICE na região.