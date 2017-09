ICE faz operações em “cidades santuário” e prende 498 imigrantes indocumentados

As equipes da ICE prenderam imigrantes ilegais em várias cidades americanas.

Por Sara Santos

A ICE realizou uma operação que abrangeu as cidades “santuário”. Na operação foram presos 498 imigrantes ilegais de 42 países diferentes. Em quatros dias eles atuaram em diversas regiões do país.

A operação teve objetivo de prender indivíduos que violaram as leis de imigração dos EUA, priorizando estrangeiros com antecedentes criminais, acusações criminais pendentes, membros conhecidos de gangues e afiliados, fugitivos de imigração e aqueles que voltaram a entrar nos EUA após a deportação. Indivíduos com DACA ativos não foram alvo de prisão.

No estado de Massachusetts 50 pessoas foram presas como uma forma de punição à decisão da Suprema Corte estadual de impedir o ICE de deter delinquentes em Tribunais. Entre os indivíduos presos 317 têm problemas criminais como dirigir embriagado, crimes sexuais ou porte de droga. Mas os outros 181 presos não tinham nenhum antecedente criminal.

A operações foram realizadas nas cidades de Baltimore (28), Cook County, Illinois (30), Denver (63), Los Angeles (101), Nova York (45), Philadelphia (107), Portland, Ore. (33), Condado de Santa Clara, Califórnia (27); e Washington, D.C. (14) e o estado de Massachusetts (50).

Alguns dos indivíduos presos durante esta operação enfrentarão processos judiciais federais por entrada ilegal. Os presos que não estão sendo processados ​​pelo governo federal serão processados ​​administrativamente para serem removidos dos país. Aqueles que têm ordens pendentes de remoção, ou que retornaram aos EUA ilegalmente depois de serem removidos, estão sujeitos a remoção imediata do país. Os restantes indivíduos estão sob custódia do ICE, aguardando uma audiência perante um juiz de imigração ou acordos de viagem pendentes para remoção em um futuro próximo.