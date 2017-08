Honda Cars Of Boston amplia atendimentos com a chegada do “Wynn casino of Everett”

Quadro de funcionários aumenta na Honda Cars of Boston e abre espaço para mulher na equipe de vendas da agência.

Por Sara Santos

A Honda Cars of Boston acaba de ganhar mais um reforço na sua equipe de vendas. A Paranaense Juliana Rodrigues é a única mulher e a mais nova integrante do time de funcionários da Honda. A empresa que está localizada em Everett desde 1974 e terá como vizinho o Wynn Casino Everett já está ampliando seu quadro de funcionários visando atender a cada dia mais clientes, devido ao crescimento do fluxo de pessoas que frequentam a região com a chegada do cassino.

Um dos fatores que contribuíram para a contração de Juliana é o fato dela ter experiência com vendas de veículos. Juliana teve um excelente resultados em testes que a empresa excuta antes que os funcionários comece a atuar na área de vendas. Ela relata que sua paixão por carros começou na infância, com influência do pai (que também trabalha com vendas).“Sempre sonhei em trabalhar no setor automotivo, mas ciente de que nós, mulheres, precisamos conquistar uma batalha por dia, porém jamais desistir”, enfatiza ela.

A Honda Cars of Boston atualmente conta com uma equipe de 90 funcionários, que inclui vários brasileiros desde da área de vendas, assistência técnica e outros setores. Entre os brasileiros que atuam no departamento de vendas da Honda está o baiano Porfirio Reis que compõe a equipe há mais de três anos. Com uma vasta experiência no setor de vendas Porfirio tem vários clientes que se tornaram seus amigos.

Um dos funcionários em destaque da Honda está o brasileiro Wendel Viana, que é contratado da empresa há mais de sete anos. Ele possui um histórico de sucesso na empresa, pois iniciou como vendedor e hoje atua na área financeira. Ele é responsável em manter o contato com os bancos, buscando aprovação de crédito para clientes. Wendel também faz a ponte entre os cliente e as seguradoras, além disso é a pessoa de contato com outros setores da empresa. Completando o time a empresa tem o jovem mineiro Isaac Ruas, que aos poucos foi confirmando seu espaço na equipe. Ele é um dos responsáveis no suporte aos brasileiros que possuem ITIN ou passaporte e desejam adquirir um automóvel.

A Honda Cars of Boston conta com uma equipe de brasileiros treinados e qualificados para atender as pessoas que desejam adquirir um veículo. A empresa oferece garantia dos serviços e suporte na orientação para fazer um financiamento com ITIN, informou Wendel.

Saiba Mais:

Honda Car Of Boston

100 Broadway (Rt#99) em Everett

(617) 381-9000

http://www.hondacarsofboston.com/