Homem rouba Ferrari e é preso após pedir dinheiro para abastecê-la em posto de combustíveis

O homem roubou a Ferrari e acabou sendo preso quando precisou pedir dinheiro para abastecer o veículo.

Um homem furtou uma Ferrari que vale mais de US$ 300 mil, de uma oficina, no condado de Orange, na Califórnia. No entanto, o sujeito acabou sendo detido, quando precisou pedir dinheiro em um posto de combustíveis, em Santa Ana, para abastecer o carrão.

A Ferrari foi furtada de uma oficina especializada na cidade de Costa Mesa. Quando Eadweard York, namorado da dona do carrão, foi buscar o veículo, descobriu que o automóvel havia desaparecido. “Fiquei esperando por uma hora, quando alguém chegou e disse ‘senhor, seu carro foi roubado’”, contou ao canal de TV KTLA.

A oficina só se deu conta do furto depois de examinar imagens das câmeras de segurança do local. Um dos funcionários se descuidou e deixou as chaves da Ferrari no banco do carro. O ladrão percebeu e nem teve trabalho para levar o veículo dali.

A Ferrari só foi encontrada no posto de combustíveis duas semanas após o furto. O carro estava bastante danificado, sujo e cheio de vômito. O veículo só foi encontrado porque o ladrão pediu dinheiro para abastecer o carrão. Ele também não sabia como colocar combustível na Ferrari. A polícia desconfiou do sujeito, que acabou preso.

Israel Perez Rangel, de 38 anos, tem uma extensa ficha criminal e vai responder processo pelo furto. Quanto ao carro, graças ao seguro, a namorada de York pode comprar um novo modelo de luxo. Por vias das dúvidas, ela decidiu que não queria mais uma Ferrari.