Homem que invadiu casamento e baleou convidados diz que tentou vingar mortes de parentes

Após se entregar à polícia, ele afirmou que dois dos três baleados foram os autores intelectuais da morte de seu pai e seu filho em Alagoas.

O homem que invadiu uma cerimônia de casamento em Limoeiro de Anadia, interior de Alagoas, e atirou nos convidados se apresentou à polícia na manhã desta quarta-feira (1º). Segundo informações do portal G1, Humberto Ferreira Santos, conhecido como Betinho, confessou o crime e alegou que o motivo foi vingança pela morte de dois parentes.

Ele chegou ao 4º Distrito Policial, localizado na cidade de Arapicara, acompanhado de um advogado e prestou depoimento. De acordo com a polícia, os investigadores já tinham entrado em contato com a família do suspeito para que ele se apresentasse. Após o depoimento, Betinho ficará na Casa de Custódia da Polícia Civil, em Arapicara.

Humberto confessou ter sido o autor dos disparos que deixaram três pessoas feridas. Segundo o delegado Gustavo Xavier, Betinho acusa duas das vítimas, Cícero Barbosa e Edmilson Bezerra, como os autores intelectuais das mortes de seu filho e do seu pai.

“Ele confessou o crime e contou que tinha saído do Povoado Pé Leve para Limoeiro de Anadia quando visualizou dois acusados de assassinar seu pai e seu filho em janeiro de 2015 entrando em um ‘estabelecimento’. Então, foi até o carro, pegou a arma e entrou no local, sem se dar conta que se tratava de uma igreja. Ao chegar perto das vítimas, ele efetuou os disparos e saiu em seguida”, informou o delegado Gustavo Xavier em entrevista ao portal “Alagoas 24 Horas”.

Entenda o caso – Na tarde do último sábado (28), Betinho invadiu um casamento e atirou contra dois convidados. Um cinegrafista que filmava o matrimônio registrou o momento em que um homem saca a arma e atira contra as vítimas, que estavam sentadas. Após o crime, ele fugiu do local.

Além de Cícero e Edmilson, que eram os alvos de Betinho, uma mulher também ficou ferida. Os feridos foram socorridos por outros convidados da festa, e levados para a Unidade de Emergência do Agreste, em Arapiraca. A mulher já recebeu alta médica, mas as outras duas vítimas continuam internadas.