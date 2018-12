Homem mata filha, esposa e comete suicídio em Araguari e a família é de Uberlândia, MG

“Crime ocorreu durante a madrugada no Centro de Araguari. Mulher era obstetra e o marido trabalhava em um restaurante” Menininha foi encontrada esfaqueada na cadeirinha do carro da família.

Um empresário de 39 anos matou a esposa, uma médica de 33 anos, a filha do casal de quatro anos e depois se matou na madrugada deste sábado (17), em Araguari (MG). De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 3h45, Thiago José de Aquino Marques dirigia o carro com a família quando, na região central da cidade, bateu o veículo no muro de duas casas. Em seguida ele esfaqueou a esposa, Mariana Barbosa Paranhos, e depois ele mesmo.

A filha do casal, Valentina Paranhos de Aquino, foi encontrada esfaqueada no banco do carro. Não se sabe ainda a motivação do crime.

De acordo com o relato de testemunhas registrado no boletim de ocorrência, o empresário do ramo de alimentos tentou atropelar Mariana, mas ela fugiu e conseguiu pular o muro de uma casa.

Ele alcançou a mulher e deu 12 facadas pelo corpo da médica. Após assassinar a esposa, o homem estava transtornado e, gritando, golpeou a si mesmo com quatro facadas. A menina foi achada na cadeirinha no banco de passageiro do veículo com um golpe de faca. Um estudante que presenciou o crime afirmou que Mariana gritou várias vezes por socorro e que as testemunhas só viram que a menininha estava esfaqueada no carro quando a PM chegou. A faca utilizada nos crimes tem lâmina de 20 centímetros.

Após o crime, o homem e a criança morreram ao dar entrada no hospital. Já a mulher morreu no local do crime.

A família morava em Uberlândia e, de acordo com a Santa Casa de Araguari, que fica a cerca de 40 km de distância, Mariana era plantonista da ginecologia e obstetrícia da unidade desde janeiro deste ano e estava de plantão naquela madrugada.