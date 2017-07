Grupo Mulher Brasileira comemora 22 anos com homenagem a mulheres

A oradora convidada foi a estudante Valeria do Vale, 19 anos. Ela atravessou a fronteira aos 7 anos, com a mãe e a irmã de 2 anos.

Dona Isaira é carioca, tem 88 anos e simboliza o programa de engajamento cívico do Grupo Mulher Brasileira. Dona Ercilia, 75, fazia salgadinhos para o Grupo vender por $1cada e poder pagar uma babá durante as reuniões. Essas duas mulheres estavam entre as 5 homenageadas na noite de quarta-feira como parte das comemorações dos 22 anos do GMB.

A festa reconheceu ainda Polyane Santos, com o prêmio Liderança, Leticia Souza, Herickson Silva e Erick de Almeida com prêmio Coragem, Olga Uliana e Gercilda Pereira com certificados de apreciação por terem adquirido a cidadania norte-americana.

A oradora convidada foi a estudante Valeria do Vale, 19 anos. Ela atravessou a fronteira aos 7 anos, com a mãe e a irmã de 2 anos, uma jornada difícil que a forçou a atravessar o deserto com pessoas estranhas pois fora separada da mãe. Hoje Valeria tem ação deferida, DACA, bolsa de estudo para a universidade Northeastern e está envolvida com o Movimento dos Estudantes Imigrantes.

Valeria chamou atenção para a necessidade de participação porque “isso mudou a minha vida”. Ela fêz questão de levar a mãe e a irmã e de falar primeiro em português porque “conto minha história sempre mas nunca minha mãe escuta. Hoje ela está aqui e como não fala inglês, vou começar em português”.

O senador James Eldridge, autor do projeto que propõe transformar Massachusetts em um estado santuário, também esteve presente, bem como Paulo Pinto, diretor da MAPS, a embaixadora Glivania Oliveira, Alvaro Lima da Prefeitura de Boston e representates de varias organizações e funadações. O evento objetivou angariar fundos para o GMB e foi realizado no restaurante Midwest Grill de Cambridge.

