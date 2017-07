Gringo da Viola surpreende espectadores no show do Fundo de Quintal

O rapaz chamou a atenção dos produtores do famoso grupo de samba com sua voz e violão e arrebatou a platéia que assistia.

Da Redação

No domingo (18), alguns dias antes da celebração do solstício de verão, o grupo Fundo de Quintal, referência original no sub-gênero pagode fez apresentação em uma casa de shows conhecida em Framingham.

O grupo carioca que foi formado em 1970 ja esteve na região por algumas vezes, e teve desta vez como convidado para fazer o ato de abertura do show o Gringo da Viola, que lotou o Hard Rock na semana passada no show em que estrelava.

A produção foi realizada pela KGB Eventos e o público era um pouco menor do que a platéia que o famoso grupo de pagode esta acostumado a receber para suas apresentações, mas a festa seguiu leve e com menos confrontos do que a casa de shows está acostumada a lidar durante a noite.

Quem surpreendeu o público foi o Joe Nicholson, o Gringo da Viola, que, com desassombro, subiu no palco sozinho com sua voz e violão sem demonstrar intimidação mesmo após um grupo de pagode com seis músicos – quase – levar o público a embalar no ritmo, e impressionou os presentes com seu repertório musical e presença de palco. O próprio Ronaldinho, que desde 1995 faz parte do Fundo de Quintal com voz e banjo, estava na fila da frente cantando com Joe.

Fabio, produtor do grupo há anos se demonstrou arrebatado com o fato de um músico sozinho com sua viola conseguir estimular mais a platéia do que um grupo formado com algumas pessoas e instrumentos. Assim que o Fundo de Quintal subiu no palco após a apresentação do Gringo, Joe e sua produtora Juliana receberam do palco algumas homenagens dos músicos, que, em certo momento, chegou a emocionar os presentes – e ao próprio Gringo da Viola, ao dedicarem-lhe a famosa música ‘A Amizade’.

Com planos de fazer tour no Brasil e radicar-se no Rio a partir de outubro de 2017, o Gringo da Viola se demonstrou feliz com a possibilidade de fazer colaboração com o famoso grupo de samba e pretende voltar a Boston no verão de 2018 através de parceria com a Mr. Groove e Joujoux Productions.