“Gringo da Viola” encerra temporada de shows em Massachusetts

O cantor reuniu os amigos e fãs no Tropical Café em um show de despedida. Ele viaja para uma temporada no Brasil.

Por Sara Santos

Joe Nicholson o cantor popularmente conhecido como o “Gringo da Viola” reuniu no ultimo sábado, 19 de agosto, amigos, fãs e vários convidados para uma noite de samba no Tropical café em Framingham. O show marcou o fim da temporada de apresentações do cantor em Massachusetts, já que ele segue para compromissos no Brasil.

A abertura do show ficou por conta de Zac Dolan, com uma voz bem afinada, que encantou o público com clássicos em português e inglês. O artista contagiou o ambiente com sua alegria. No final da sua apresentação ele agradeceu ao público e a equipe de organização do show.

Joe que já fez a abertura de shows da cantora Maria Gadú e do cantor Jorge Vercillo, hoje tem uma carreira em ascensão conquistando a cada dia seu espaço tanto com o público brasileiro como também o americano. “Gringo da Viola” homenageou grandes nomes como João Bosco e Ary Barroso cantando seus sucessos. Clássicos como “Pecado Capital” também estavam no repertório da noite.

“Gringo da Viola” dividiu o palco com vários convidados, entre eles os musicista Joaozinho Petrus que ficou no comando do pandeiro. O americano Nick Zwolinski surpreendeu o público com uma excelente performance no vocal. Uma das surpresas da noite foi o Sul Coreano Stan Moon tocando samba com uma clavieta. Para completar o time de músicos o brasileiro Ricardo Borsatto com sua influência do samba.

A voz feminina da noite foi da cantora brasileira Mirella Costa, ela que já ganhou o prêmio Novo Artista do Ano no Brasil, vem conquistando novos fãs nos EUA. A musicista que é aluna na Berklee é a única brasileira que tem seus estudos patrocinados pela Latin Grammy Awards.

O público cantou e dançou com esses talentos artistas, como parte do show a pista de dança recebeu duas passistas de samba e uma apresentação de gafieira com Júlio Cesar e Roberta Korzeniowski. O evento terminou com agradecimentos a equipe de produção que tornou possível o encontro de “Gringo da Viola” com os fãs e amigos.