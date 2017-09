Graziela Medori a revelação da MPB passa uma temporada em Boston

Representante da MPB apresenta seu trabalho para a comunidade brasileira de Massachusetts.

Por Sara Santos

Uma das mais brilhantes interpretes da MPB está passando uma temporada em Boston. A cantora Graziela Medori de 31 de anos tem conquistado inúmeros fãs por onde passa. Vivendo em Boston há nove meses ela está divulgando seu trabalho e já iniciou a preparação para o próximo álbum.

A jovem paulistana vem de uma família onde a música faz parte do DNA. Graziela é filha da uma das mais famosas interpretes da MPB, a cantora Cláudya e do músico, compositor e produtor musical Chico Medori. Desde do berço Graziela convive com música de qualidade, e isso contribuiu para a sua formação no desenvolvimento na sua performance.

Com um talento reconhecido desde a infância, a artista decidiu seguir a profissão ainda na adolescência. Aos 16 anos ela fez a sua primeira gravação profissional. Mas uma aproximação maior com a MPB se deu um pouco mais tarde, quando ela já estava com 23 anos. Nessa época fazia apresentações no bar Barreto no Hotel Fasano de São Paulo.

Em 2011 Graziela lançou seu primeiro CD pela gravadora Lua Music. O álbum contou com a participação de Dominguinhos em duas faixas. O trabalho também contém regravações dos compositores João Bosco e Aldir Blanc, Lobão, entre outros. A Hora é Essa dos compositores Roberto e Erasmo Carlos é também o título do álbum. Além de compositores consagrados o CD teve a participação Oswaldinho do Acordeon e Fernando Nunes, que foi baixista da Cássia Eller.

Toma Limonada segundo álbum de Graziela contou com a participação especial de Seu Jorge. A produção e arranjos ficam por conta do pai da artista, que também músico. O CD está nas plataformas digitais desde o final de 2015. Com o sucesso a cantora já fã clubes e vários seguidores em suas redes sociais.

Graziela também vocalista da banda Os Brazucálias. A banda toca um repertório alguns compositores da década de 70 como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Mutantes, Secos e Molhados, entre outros. Atualmente eles estão apresentando um trabalho em homenagem a cantora Elis Regina.

A cantora é casada com o baterista Felipe Aranha que atualmente é aluno da Berklee. Assim como seus pais a música já a acompanha desde casa. Presente nas redes sociais os fãs podem acompanhar o trabalho da cantora em sua pagina no facebook: Graziela Medori.

A artista está com agenda aberta para shows nos EUA. No próximo dia 21 de setembro Graziela irá se apresentar no The Lily Pad em Cambridge e no dia 02 de Outubro fará uma participação no recital de Lucas Fonseca na Beklee.