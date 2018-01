Grave acidente de trânsito deixa dois imigrantes mortos em Everett

Acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão de coleta de lixo na Broadway em Everett.

Por Sara Santos

Uma caminhonete e um caminhão de lixo da Prefeitura de Everett se envolveram em um acidente na altura do número 800 da Broadway, perto da Dunster Road em Everett no dia 3 de janeiro. Segundo informações da policia o acidente ocorreu por volta das 8:40 da manhã. ( Video momentos depois do acidente)

Um homem e uma mulher ambos passageiros da caminhonete sofreram lesões graves e foram levados às pressas para um hospital local, onde foram declarados mortos, de acordo com o advogado do distrito de Middlesex, Marian T. Ryan e o chefe da polícia de Everett, Steven A. Mazzie. O motorista da caminhonete foi levado a um hospital da área com lesões graves, enquanto o motorista do caminhão de lixo da cidade teve alguns ferimentos, mas não corre risco de vida, ele também foi levado para um hospital da região.

Com o impacto da batida a caminhonete foi dividida em duas partes, jogando sua metade traseira, seu motor e outras partes na pista.

Uma testemunha, que pediu para ser identificada apenas pelo seu primeiro nome, Julio, disse que estava seguindo com sentido na direção norte de cinco carros em frente à pickup e conseguiu “esquivar”.Ele disse que o motorista da cominhonete estava totalmente fora de controle.

Glenn Giampietro, morador da Broadway, disse que estava apenas se levantando quando ouviu o que “parecia uma bomba cair”.

Na altura da Broadway entre as ruas de Cameron e Kenwood o tráfico foi interditado por algumas horas obrigando os motoristas a buscar rotas alternativas, de acordo com a polícia. O Ministério Público do Middlesex, a polícia Everett e a polícia estadual estão investigando o acidente.

Através de lágrimas, Bowden disse: “nós vemos coisas o tempo todo por aqui, mas não assim. Nada como isso.”