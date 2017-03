‘Globo Notícia Américas’ analisa a nova proposta para o sistema de saúde do governo de Trump

Uma das principais promessas de campanha de Donald Trump foi a de desbancar o Affordable Care Act, o sistema de saúde criado pelo governo de Barack Obama.

Seguindo as mudanças do novo governo, nesta semana os republicanos apresentaram a nova proposta de lei para a saúde: o American Health Care Act. No ‘Globo Notícia Américas’ deste domingo, dia 12, Mila Burns analisa a proposta e os subsídios oferecidos. Como os republicanos são maioria tanto no Senado quanto na Câmara, a jornalista lembra que eles não precisarão convencer os democratas para aprovar a lei. No entanto, como mostra a reportagem, o partido enfrenta divergências internas sobre o assunto.

Também em pauta neste domingo, a repórter Leda Letra comenta os resultados da reunião da organização da ONU sobre desastres naturais na região das Américas, que aconteceu esta semana em Montreal, no Canadá. E, direto de Everett, Massachusetts, a jornalista colaboradora Maressa Sousa fala sobre a importância do esporte na formação de crianças e jovens. A reportagem acompanha um dia de treino dos irmãos Julia e Guilherme Balmante, que vêm despontando em competições de jiu-jitsu. Por fim, Mila recebe no estúdio do programa a ajustadora pública de seguros Juliana Castro, uma especialista no assunto que trabalha em prol dos direitos de assegurados no país.

O ‘Globo Notícia Américas’ vai ao ar no canal internacional da Globo neste domingo, dia 12 de março, às 18h30 (horário de Nova York), depois do Futebol.