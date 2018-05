Gisele Duarte e Rose Martins são as homenageadas pela GENTE&NEGÓCIOS

Empresárias do ramo da beleza comandam o Brazilian Touch Salon & Spa em Hyannis no Cape Cod.

Aconteceu em Hyannis na quinta-feira (3) o coquetel da revista GENTE&NEGÓCIOS que tem como proposta mostrar profissionais e empresas de sucesso comandadas por brasileiros em toda região de Massachusetts.

No coquetel desta edição de Maio com as convidadas da capa, Gisele Duarte e Rose Martins proprietárias do Brazilian Touch Salon & Spa da cidade de Hyannis no Cape Cod em uma recepção realizada no Brazilian Grill de Hyannis com requinte, elegância e elogiada por todos os convidados.

O evento contou com música ao vivo, um som brasileiro de primeira qualidade.

Gisele Duarte, Rose Martins, Jordana Luchetti e Cláudio Santos falaram sobre a importância de divulgar os empresários que se destaca pelos serviços prestados e agradeceram a presença de todos. Em poucas palavras Gisele e Rose disseram que “Pela fé em Deus e muito trabalho chegaram até aqui” e agradeceram a equipe do salão pela lealdade e profissionalismo dedicados aos cliente e a empresa.

Estiveram presentes também outros empresários da região, Trust Realty Solutions com Maria de Oliveira e Soyonara Lima, a fotógrafa Raquel Rodrigues, equipe da JLC Public Relations & Marketing, Maria Helena da PEGNA – Pequenas Empresas Grandes Negócios na America que oferece consultoria de educação financeira e investimentos, Cláudio Santos diretor da revista e editor do jornal A SEMANA.

O objetivo do coquetel mensal da revista GENTE&NEGÓCIOS e de reunir os anunciantes e convidados para um network entre profissionais e também homenagear o convidado da capa por mérito aos serviços prestados e conquistas. Veja as fotos do evento e convidamos você pra o próximo encontro em Junho para um novo coquetel com novos personagens.