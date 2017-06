GENTE&NEGÓCIOS MAGAZINE: Revista realiza coquetel para o personagem da capa da edição de Maio de 2017

Jonatan Dalla Costa recebeu amigos, familiares e funcionários no B Sister em Framingham.

Da Redação:

Foi realizado um coquetel no dia 25 de Maio no B Sister de Framingham com o personagem da capa da revista GENTE&NEGÓCIOS do mês de Maio.

O objetivo da revista em fazer o coquetel todos os meses é proporcionar aos clientes e convidados uma oportunidade de integração “network” entre os anunciantes e interessados a fazer negócios futuros. Jonatan Dalla Costa é proprietário da agencia de seguro Allstate de Framingham que por mais de 20 anos vem servindo a comunidade brasileira no setor de seguros em geral, auto, vida, casa, trabalho e outros mais.

Jonatan agradeceu a presença de todos e em especial a sua equipe, “Esta agência hoje tem a melhor equipe que já tive em todos os anos que tenho trabalhado com seguros”, acrescenta Jonatan. Renata Dalla Costa, esposa de Jonatan, resaltou a importância do companheiro em sua vida e agradeceu aos presentes que prestigiaram o casal.

O local B Sisters Café em Framingham é bem aconchegante todos elogiaram a decoração e o bom gosto da casa, um local recomendado para festas corporativas. Os aperitivos e salgadinhos foram preparados pelo chef Julio Cesar do restaurante King Bibbis em Woburn, “Os melhores que já provei em toda a minha vida” disse Cláudio Santos, diretor comercial da revista.