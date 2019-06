Garoto de 5 anos afirma lembrar que morreu num incêndio na vida passada

O menino comentava detalhes de sua suposta vida anterior.

Crianças pequenas sempre estão dizendo coisas engraçadinhas o tempo todo, mas a mãe de Luke Ruehlman levou um susto daqueles ao ouvir o filho dizer, categoricamente, que lembrava ter sido uma mulher que morreu em um incêndio na vida passada. Luke, de apenas 5 anos, mora em Cincinnati, nos Estados Unidos, e garante que já veio à Terra como uma mulher negra de 30 anos, chamada Pam, e de ter falecido em 1993 ao saltar de um prédio em chamas.

Ele afirmou ter reencarnado e, acredite, se lembra de ser acordado pelos novos pais com o nome de garoto. Segundo a mãe, Erika, o menino comentava detalhes de sua suposta vida anterior.

Ele costumava dizer: “Quando eu era uma menina, tinha cabelos pretos.

Eu costumava usar brincos assim quando era menina” disse Erika ao programa de TV Fox8.

E o menino foi além. Quando confrontado sobre quem era a tal Pam, o menino garantiu que era ele próprio, e ainda se recorda como foi o processo de reencarnação quando teria sido “empurrado de volta para à terra como um recém-nascido”. Eu era Pam, mas morri. Fui para o céu, vi Deus e ele me empurrou de volta para baixo. Quando acordei eu era um bebê e você me chamava de Luke disse o garoto à mãe. Intrigada com a revelação, Erika foi pesquisar.

Para sua surpresa, ela encontrou uma notícia sobre a morte de Pamela Robinson, em um hotel no ano de 1993. Além disso, uma investigação feita por um programa de TV relacionado a atividades paranormais deixou a história de Luke ainda mais assombrosa. No programa, a criança teria conseguido identificar a foto de Pam entre uma série de outras imagens de mulheres negras de 30 anos.