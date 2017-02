Gabriel Jesus deixa o hospital e faz recuperação da cirurgia

Gariel Jesus recebeu alta após ser operado em Barcelona na última quinta-feira. O brasileiro quebrou o quinto metatarso do pé direito na vitória do Manchester City sobre o Bournemouth por 2 a 0, na última segunda-feira.

No Instagram, Gabriel Jesus postou uma foto em que aparece deixando o hospital, com o pé imobilizado e de muletas. – Agora é só recuperar – postou o jogador, que corre sério risco de ficar fora da temporada.

O atacante vai terminar a sua recuperação médica em Manchester. Ele deve retornar à Inglaterra ainda neste domingo.

Já é certo que Gabriel Jesus vai desfalcar a Seleção Brasileira, entre os dias 23 e 28, nos jogos contra Uruguai e Paraguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo

Gabriel Jesus recebe visita de Neymar após cirurgia no pé – Gabriel Jesus recebeu uma visita ilustre nesta sexta-feira. Neymar publicou uma foto em suas redes sociais e desejou melhoras ao companheiro de Seleção Brasileira .

O atacante do Manchester City foi operado, na última quinta-feira, na Espanha, por um médico indicado por Pep Guardiola. Companheiros na conquista do ouro Olímpico, conquistado em agosto na vitória nos pênaltis sobre a Alemanha, a dupla agora faz sucesso também na Seleção Principal.

Ambos tem sido importantes para a melhora do rendimento da equipe após a chegada de Tite. “Bom ver que você está bem molecão … já já volta voando ! Tamo junto fiote”, publicou Neymar. Gabriel Jesus se lesionou na vitória do Manchester City sobre o Bournemouth por 1 a 0 na última segunda-feira. O brasileiro sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito e, além de necessitar de um processo cirúrgico, deve ficar longe dos campos por, pelo menos, oito semanas. Entretanto, segundo Guardiola, o jogador pode perder o restante da temporada.

“Não sei se Gabriel Jesus vai voltar a jogar esta temporada. Dizem que pode ficar de fora durante dois ou três meses. Foi operado ontem [quinta-feira] à noite e correu muito bem”, afirmou o treinador à Sky Sports. “O mais importante é que tenha uma boa recuperação. Vai voltar quando estiver apto, não sei se será no final da época ou no início da próxima. É preciso ter calma”, completou o comandante.