Funcionários da saúde alertam sobre o surto de caxumba em Massachusetts

Da Redação / Fonte AP

Funcionários da saúde de Massachusetts estão alertando sobre um surto de caxumba.

O Departamento de Saúde Pública na sexta-feira(2) diz que 12 casos de caxumba foram relatados desde o final de março. Autoridades dizem que casos foram relatados em adultos com idade entre 20 e 41 anos.

Os casos reportados até agora são das cidades de Chelsea, Boston e Revere. Embora a em alguns dos casos de caxumba em Massachusetts tenha estado entre pessoas que já foram vacinadas, Eles alertam que isso poderia significar uma mudança em sua epidemiologia, ou seja, uma mutação do o vírus.

Com grande capacidade de transmissão, esta se dá através do contato direto com saliva, gotículas aéreas e objetos contendo o vírus. Este também pode ser transmitido de mãe para filho, durante a gravidez, podendo causar abortos espontâneos.

Funcionários da saúde dizem que se acredita que a maioria de fato do grupo recém-infectado nunca foi vacinado. Todos são latinos, então o departamento de saúde diz que está chegando a essa comunidade para incentivar a vacinação.