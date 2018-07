França vence Croácia por 4 x 2 e é bicampeã mundial de futebol

Seleção francesa derrota croatas com grande atuação de Mbappé e Pogba e conquista o segundo título de Copa do Mundo, após o de 1998.

Liderada por Mbappé, Griezmann e Pogba, a França conquistou, neste domingo (15/7), no Estádio Lujniki, em Moscou, a Copa do Mundo da Rússia. A vitória por 4 x 2 sobre uma guerreira Croácia coroou o melhor futebol apresentado pelos franceses em gramados russos. É a segunda conquista de Mundial da França, que faturou o primeiro título, em casa, em 1998, liderada pelo genial Zinedine Zidane

Com um primeiro tempo equilibrado, a França saiu vencendo a Croácia por 2 x 1. Gols de Griezmann e Mandzukic (contra) para os franceses enquanto Perisic descontou para os croatas. A etapa foi animada. A Croácia chutou sete vezes a gol. A França, apenas uma. Os croatas tiveram mais posse de bola (60% a 40%) e escanteios (4 x 1), mas os franceses foram mais efetivos.

No segundo tempo, a França abriu 4 x 1, com gols de Pogba e Mbappé. E a Croácia, na raça, diminuiu com Mandzukic, após falha bizarra do goleiro francês Lloris. No restante da etapa, mesmo sem pernas, os croatas tentaram ir à frente, mas os franceses seguraram o jogo em banho-maria. E arriscaram alguns contra-ataques, principalmente para manter a bola no campo adversário.