‘Forró Pelado’ é o evento junino do ano na Bahia, mas é proibido ter ereção

À primeira vista, pode parecer uma pegadinha. Mas não é.

Aconteceu na Praia de Massarandupió, reduto de naturistas no município de Entre Rios, litoral Norte da Bahia, será palco do evento “Forró Nu”. O cartaz, no qual todas as pessoas aparecem sem roupas, promete “brindes, brincadeira e liberdade”.

Além do pagamento de uma entrada de R$ 80 para o casal, a outra exigência do evento é que todos estejam sem roupas. Quem se interessar deve saber que o evento tem regras. Só casais podem entrar, o sexo em público é vetado e a presença de crianças é proibida. O organizador garante que o evento atrai gente de outros estados:

Temos muitos clientes de vários estados, inclusive do Rio, nos procurando diz ele, antes de frisar que ninguém pode fazer sexo na festa. Existe muito respeito pelos frequentadores. E, apesar de ser para casais, o evento é direcionado também para o público do naturismo.

O Forró Nu é um evento que segue o código de ética, que não permite o sexo em público. As pessoas me perguntam se é um evento liberal. Liberal é relativo. Certamente vamos receber casais liberais também. O que posso dizer é que o respeito estará acima de tudo revela David Andrade, idealizador da festa.

Como o naturismo reforça o respeito aos participantes e combate atos obscenos, quem tiver ereção ou apresentar outra atitude desrespeitosa não ficará no evento. De acordo com a organização da festa, a pessoa em questão será convidada para se retirar do Espaço Liberdade.