Fim de ano especial com Flávia Leal

Dezembro é geralmente um mês repleto de compromissos e muitas expectativas em relação ao ano que está por vir. A agenda de compromissos da empresária Flávia Leal também não poderia ser diferente.

Este mês muitos tiveram a oportunidade de ouvir a empresária em mais uma de suas palestras sobre empreendedorismo. Ela, que já palestrou no Brasil, Inglaterra, França e Áustria esteve no Brazilian Conference, evento destinado a micros e pequenos empresários, empreendedores e comerciantes de Boston e região.

O Brazilian Conference ocorrreu no dia 01 de Dezembro, no ASEAN Auditorium, em Medford. Durante a Conferência foram apresentadas palestras e logo após houve uma roda de empreendedores que compartilharam suas experiências e apresentaram histórias inspiradoras e repletas de êxito. O encontro teve o objetivo de fomentar a criação de um ambiente altamente motivacional, networking, troca de experiências e aprendizado com temas como empreendedorismo, finanças e marketing. Nascida no bairro de Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a carioca Flávia Leal deixou o curso de Pedagogia quando estava no 5º período e aceitou um convite para ir trabalhar nos EUA aos 19 anos e, como boa parte dos brasileiros que chegavam, no ano 2000, à região de Boston, trabalhou com faxinas e entrega de jornal de madrugada.

A ideia era passar dois anos na América, juntar dinheiro para comprar uma casa, um carro e voltar para o Brasil. Passada pouco mais de uma década do desembarque em território estadunidense, Flávia deslanchou seus negócios. Abriu uma segunda escola em Everett e lançou uma linha de maquiagem a partir da demanda das alunas e das participantes nos workshops de maquiagem nos Estados Unidos e na Europa.

Paralelamente, foi formatada a franquia do Instituto Flávia Leal. Uma história de tirar o fölego que vai te inspirar de muitas maneiras. Ainda esse mês, Stoughton também recebeu a empresária, que ministrou Workshop de Makeup para participantes mais que animadas que puderam aperfeiçoar ou ainda aprender as últimas tendências da maquiagem. Se você deseja ficar antenada (ou antenado, afinal de contas os homens também estão se cuidando cada vez mais e também empreendem nessa área) na agenda da Flávia e também nas novidades dos vários cursos ministrados pelo Flavia Leal Institute, basta nos seguir nas redes sociais.