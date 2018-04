Filme de terror brasileiro alcança 1 milhão de views na Netflix

O terror nacional dirigido por Renato Siqueira, ‘Diário de um Exorcista – Zero’ chegou direto à Netflix em agosto de 2017 e alcançou a marca notável de 1 milhão de views no serviço de streaming.

Diário De Um Exorcista – Zero é um filme brasileiro do gênero terror, suspense e sobrenatural dirigido por Renato Siqueira e produzido de forma independente por Siqueira e Beto Perocini.[1] Foi lançado em 25 de maio de 2016 pela distribuidora Europa Filmes e em 10 de agosto de 2017, teve seu lançamento mundial, sendo o primeiro filme brasileiro sobre possessões demoníacas a ser distribuído para 86 países ao entrar para Netflix.

Inspirado em fatos reais, “Diário de um Exorcista” narra a terrível história de Lucas Vidal (Renato Siqueira), um padre nascido no interior cujo início da adolescência foi marcado por uma terrível tragédia: o suicídio de seu pai, Jonas Vidal (Edson Rocha). Teria essa horrível morte alguma ligação com o sobrenatural? Cercado por manifestações estranhas, a vida do jovem Lucas é milagrosamente direcionada ao sacerdócio.

Quando adulto, em uma sinistra tarde de inverno, um antigo professor lhe apresenta a missão que sempre desejou, tornar-se assistente e aprendiz dos mais famosos padres exorcista, Pedro Biaggio (Luiz Marigo) e Thomas Biaggio (Fábio Tomasini). O que Lucas jamais imaginaria é que esse convite o colocaria de frente ao maior inimigo de Deus: o próprio Diabo.