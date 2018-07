Fifa divulga 10 melhores do mundo; Neymar fica fora da lista

Desde 2011 craque sempre figurava na relação de candidatos; em 2015 e 2017, brasileiro chegou a ficar entre os três primeiros.

Pela primeira vez desde 2011, Neymar ficou fora da lista de finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa. Nesta terça-feira, a entidade divulgou a relação com dez nomes: Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Harry Kane, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Mohamed Salah e Raphael Varane.

A expectativa pela presença de Neymar na lista era grande. Desde 2011, quando foi campeão da Libertadores pelo Santos, o craque figurava todos os anos pelo menos entre os finalistas. Nas temporadas 2015 e 2017, o jogador mais caro da história do futebol chegou a ficar entre os três primeiros colocados.

A cerimônia de entrega do prêmio será no dia 24 de setembro, em Londres, e até lá os torcedores poderão votar pela internet nos seus favoritos. Fizeram parte do grupo que definiram os finalistas os ex-jogadores Kaká e Ronaldo Fenômeno. O período avaliado foi de 3 de julho de 2017 até 15 de julho de 2018, justamente quando Neymar quebrou o pé direito e ficou três meses sem jogar. Na Copa do Mundo, o atacante acabou virando motivo de chacota por simular faltas. O Brasil acabou eliminado nas quartas de final para a Bélgica.

O prêmio mudou de nome e agora é chamado de The Best (o melhor, em inglês). Tradicionalmente concedido no final do ano, para também considerar a atuação em campeonatos na América do Sul, a Fifa modificou o calendário do prêmio.

O voto será dividido em quatro categorias. Aproximadamente 200 jornalistas terão um peso de 25% no resultado final. O voto de capitães de seleções também terá um peso de 25%. Torcedores poderão votar pela Internet e, assim como os demais, terão peso de 25%. O restante ficará com os técnicos de cada uma das seleções.